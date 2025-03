Cerca de 50 pessoas foram atendidas no mutirão de sábado - Foto: Felipe Vieira

Cerca de 50 pessoas foram atendidas no mutirão de sábadoFoto: Felipe Vieira

Publicado 24/03/2025 09:45

Barra Mansa - A Rede Municipal de Saúde de Barra Mansa promoveu no último sábado, dia 22, a primeira de uma série de mutirões oftalmológicos. Cinquenta pessoas foram atendidas e na próxima semana, outras 150 já estão agendadas. O objetivo da Secretaria de Saúde (SMS) é aumentar o número de diagnósticos para definir o tratamento adequado a cada paciente. Para isso, a Pasta triplicou com esta iniciativa, o número de exames realizados.



O prefeito Luiz Furlani e o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, acompanharam a primeira etapa do mutirão. "Triplicamos o número de exames para aumentarmos o número de diagnósticos e definirmos o tratamento adequado. Entre os exames que estão sendo feitos estão tomografias, ultrassom, fundo de olho e retina. Essa iniciativa acontece sob orientação do prefeito, que tem demonstrado de forma concreta que a saúde é prioridade do governo", explicou Sérgio Gomes.



O oftalmologista da SMS, Dr. Álvaro Salles, acrescentou que “o mutirão visa dar celeridade à demanda da Secretaria de Saúde com o objetivo de diagnósticos complementares de algumas patologias e instituir o tratamento de forma mais precoce possível. Dessa maneira, evitamos que o paciente evolua para uma baixa visual, até mesmo cegueira”.



Furlani reiterou a prioridade total à Saúde e adiantou que pretende inaugurar o Hospital do Olho até maio deste ano. "Estamos acelerando esses procedimentos para deixar tudo preparadinho para a hora que o nosso Hospital do Olho estiver pronto. Vamos zerar a fila de cirurgias de catarata e dos procedimentos. A gente vai estar investindo mais ainda e todos podem ter certeza que verão o resultado disso. É uma honra imensa, uma felicidade extrema ter tido a confiança de Deus para ser o prefeito dessa cidade que tanto amo", destacou Furlani.



Um dos pacientes do mutirão foi o morador do bairro São Francisco, Hélio Rodrigues de Souza, de 73 anos. Ele passou por um exame a laser para fechar um diagnóstico de catarata. Ele aproveitou para opinar sobre a Saúde Municipal. “Graças a Deus está havendo uma melhora, principalmente o contato do prefeito com o povo. A melhor resposta para o prefeito vem do povo, não é? Se não der para fazer (de imediato), uma hora faz. E está melhorando, graças a Deus”.



Quem compartilhou da mesma opinião foi a paciente e moradora da Vila Maria, Eliana Maria Silva, de 68 anos. “Um dia eu estava na Santa Casa e o Furlani foi lá. Eu nunca vi um prefeito fazer isso. O meu voto foi de respeito; não perdi meu voto. Rezo muito para que Deus abençoe a gestão dele”, concluiu.