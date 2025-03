O encontro reuniu empresários do setor metalmecânico de todo o estado - Foto: Divulgação

O encontro reuniu empresários do setor metalmecânico de todo o estadoFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 13:49

Barra Mansa - A Aproaço – Associação dos Processadores de Aço do Estado do Rio de Janeiro - realizou nesta quarta-feira, dia 19, em Volta Redonda, a primeira edição do Café e Negócios do Aço 2025. O encontro, que reuniu empresários do setor metalmecânico de todo o estado, debateu as mudanças previstas no sistema nacional tributário, em vista da aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional, além das alterações no regime de substituição tributária estadual.

Mais de 30 representantes de indústrias participaram do encontro, o qual contou com as palestras do advogado e consultor jurídico da Aproaço, Dr. Ricardo Vollbrecht, e do especialista em direito tributário, Dr. Thiago Conhasca, os quais apresentaram cenários desafiadores para os próximos anos, destacando pontos que vão impactar diretamente o faturamento e até mesmo o futuro das empresas, assim como explica o presidente da Aproaço, Haroldo Filho.

“Os temas tributários são gargalos importantes que necessitam ser acompanhados diariamente pelas empresas. E esse é um papel importante da associação, promover esse debate e trazer estudos técnicos sobre o cenário atual e o projetado. A reforma tributária, da forma que está sendo construída, será um grande problema para todas as empresas. Por isso, quanto mais antecipamos os pontos importantes, maior será o grau de adaptação e sucesso”, explicou Haroldo Filho, que ainda completou sobre a importância do encontro regular entre as empresas do aço.

“O Café e Negócios do Aço já se tornou um ponto de encontro trimestral entre representantes do setor. E esse diálogo, que não acontecia no passado, tem sido fundamental para nortear as ações da Aproaço frente aos desafios do segmento. Hoje, temos um setor organizado, que está presente nas discussões do Governo do Estado e Alerj, e que trabalha em cima das demandas apresentadas pelos seus associados”, finalizou.