Furlani e o secretário acompanharam obras por toda a cidade - Foto: Felipe Vieira

Furlani e o secretário acompanharam obras por toda a cidadeFoto: Felipe Vieira

Publicado 21/03/2025 11:16

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, recebeu na quinta-feira, dia 20, a visita do secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade. Eles acompanharam as obras na cidade que foram viabilizadas através de parceria entre os governos municipal e estadual, como a pavimentação de toda a Avenida Presidente Kennedy - que é uma das principais vias de acesso à cidade e corta os bairros Ano Bom, Vila Delgado, Getúlio Vargas e Vale do Paraíba. Além disso, conferiram as melhorias já concluídas no Jardim Marajoara, onde todas as ruas foram asfaltadas.



O secretário municipal Eros dos Santos e o ex-prefeito Rodrigo Drable também acompanharam as visitas, onde o prefeito Furlani destacou a importância da parceria com o governo estadual para o desenvolvimento da cidade. "Cláudio Castro é o governador que mais contribuiu para a história de Barra Mansa. Esses benefícios só foram possíveis graças à parceria que mantemos com o governador e o secretário Uruan, desde a época do ex-prefeito Rodrigo. Nós temos dado continuidade a este bom relacionamento e muitas melhorias ainda estão por vir para Barra Mansa. Agradeço essa parceria que têm beneficiado muito os nossos munícipes", destacou o prefeito Furlani.



Ex-prefeito, Drable disse que “as coisas funcionam quando o time é bom. Nós temos um grande governador, nós temos o melhor secretário estadual de Obras de todos os tempos e Barra Mansa ainda tem um prefeito que surpreende todo mundo, todos os dias. Quem o conhecia, como eu, sabia que o Furlani seria um grande prefeito, mas está nos surpreendendo ainda mais. Está de parabéns”.



O secretário Uruan reforçou a parceria com o governo municipal, o quanto as melhorias em infraestrutura dão dignidade para a população e que mais benefícios à cidade ainda estão por vir. "Barra Mansa é uma demonstração da grande parceria que existe entre o estado e as prefeituras. E que esses homens (Rodrigo e, atualmente, Furlani) têm a capacidade de dizer ao Estado o que é necessário para o município. Mas pedir é uma coisa, conseguir é outra. E conseguiram, lutam pelas obras como o Furlani está brigando por novas obras para cá. Então, sai um prefeito altamente politizado e altamente técnico e entra um outro que em três meses é uma grande surpresa para nós. E isso é muito bom, porque não está pedindo para ele, mas obras estruturantes que o município precisa para melhorar a vida dos munícipes”, destacou Uruan.



No bairro Jardim Marajoara, Furlani disse que realmente as intervenções são sonhos antigos dos moradores. “É bom termos pessoas com olhos sensíveis às necessidades do interior. E aqui, especificamente, havia poeira e era um caos tremendo. Hoje estamos visitando mais esta melhoria que vai beneficiar muito a vida dos moradores”, conclui o prefeito.