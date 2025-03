O vencedor foi o Colégio Municipal Padre Anchieta, no bairro Vista Alegre - Foto: Paulo Dimas

O vencedor foi o Colégio Municipal Padre Anchieta, no bairro Vista AlegreFoto: Paulo Dimas

Publicado 21/03/2025 11:47

Barra Mansa - O Colégio Municipal Padre Anchieta, no bairro Vista Alegre, recebeu um aparelho de ar-condicionado por sua participação no programa de descarte correto de óleo vegetal, promovido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) em parceria com a Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis do município (Coopcat). Desde o início do projeto, a unidade arrecadou aproximadamente 3.000 litros de óleo, atingindo a pontuação necessária para a troca do equipamento.



Em 2024, as escolas participantes do programa arrecadaram juntas 1.754 litros de óleo vegetal, reforçando a importância da iniciativa para a conscientização ambiental. De acordo com Vinícius Paiva, coordenador da Coordenadoria de Resíduos Sólidos (CRS) do Saae, o sistema funciona por meio de uma bonificação por pontuação, onde cada litro arrecadado gera pontos para a escola. "Ao atingir a meta, a unidade pode trocar por benefícios como ar-condicionado, televisores e outros equipamentos. Isso incentiva a comunidade a participar e realizar o descarte correto", explicou.



Vinícius também destacou a importância do apoio da população para fortalecer o projeto. “Pedimos que a comunidade continue ajudando as escolas levando óleo de cozinha usado para os pontos de coleta. Além de evitar impactos ambientais, essa ação beneficia diretamente as unidades de ensino, que podem trocar os pontos arrecadados por equipamentos essenciais”, reforçou.



Atualmente, mais de 30 escolas do município participam do programa. O óleo coletado passa por uma triagem na Coopcat e, posteriormente, é encaminhado para reciclagem, garantindo um destino correto para o resíduo e evitando danos ao meio ambiente