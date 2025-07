O serviço foi realizado nesta quinta-feira, dia 24 - Foto: Paulo Dimas

Publicado 24/07/2025 16:42

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), realizou na manhã desta quinta-feira (24), uma ação emergencial de limpeza e sanitização na Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, conhecida como Ponte dos Arcos, em Barra Mansa. A estrutura liga o bairro Ano Bom ao centro da cidade. O serviço teve como objetivo combater a proliferação de microorganismos prejudiciais à saúde e eliminar o acúmulo de sujeira.

A ação consistiu em uma lavagem completa com caminhão-pipa e aplicação de desinfetantes e cloro em toda a extensão da ponte. A medida foi adotada após a constatação de descarte irregular de resíduos.

De acordo com Jackson Rabelo, coordenador de Resíduos Sólidos do Saae-BM, a iniciativa foi realizada em caráter emergencial. "A ponte estava muito suja, então fizemos a limpeza e a sanitização como medida emergencial. Também foi feita a lavagem completa com caminhão-pipa e cloro para garantir mais segurança sanitária", explicou.

Jackson ainda informou que, por enquanto, a ação foi concentrada apenas na Ponte dos Arcos, mas outras localidades poderão receber intervenções semelhantes de acordo avaliação das equipes técnicas.