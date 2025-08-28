O encontro aconteceu na última quarta-feira, dia 27 - Foto: Divulgação/PMBM

Barra Mansa - Em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28/08, a vice-prefeita Luciana Alves e o subsecretário Lucas Alves palestraram para os estudantes do curso de Serviço Social da Nova UBM. O encontro aconteceu na quarta-feira (27), no Centro Universitário de Barra Mansa. O intuito foi enriquecer a formação dos alunos acerca da inclusão.

Luciana, que também é secretária municipal da Pessoa com Deficiência, destacou que esta foi uma importante oportunidade para que os jovens, futuros profissionais que vão lidar com diversas situações e pessoas, pudessem ser conscientizados ainda mais sobre a necessidade de que em todas as esferas da sociedade deve haver oportunidades para todos.

"A inclusão não é um favor, é um direito. Precisamos garantir que as políticas públicas estejam preparadas para atender às necessidades de todas as pessoas, com ou sem deficiência. Cada um aqui tem o poder de fazer a diferença em seu futuro campo de atuação. Vamos construir, juntos, uma sociedade mais empática, humana e acessível para todos", destacou Luciana durante o encontro.

Lucas Alves também explicou que a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma campanha que visa conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas desse grupo, promovendo a inclusão social e combatendo o preconceito e a discriminação.

"Essa semana é muito mais do que um momento simbólico. É um lembrete de que ainda temos muito a avançar quando o assunto é respeito às diferenças. O preconceito, muitas vezes, se disfarça de indiferença. Por isso, precisamos ser agentes ativos da mudança, dentro e fora das instituições públicas", acrescentou o subsecretário.