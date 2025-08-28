O encontro aconteceu na última quarta-feira, dia 27Foto: Divulgação/PMBM
Vice-prefeita de Barra Mansa palestra para alunos da Nova UBM
Luciana Alves abordou temas relacionados à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Subsecretário Lucas Alves também participou
Barra Mansa promove Workshop "Vozes de Proteção" em alusão à Lei Maria da Penha
Evento realizado no Sest Senat reuniu autoridades e especialistas para fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher
Prefeito Furlani prestigia formatura do Tiro de Guerra em celebração ao Dia do Soldado
Além do chefe do Executivo, solenidade também contou com a presença de secretários municipais, autoridades políticas e militares
Prefeitura e ArcelorMittal firmam parceria para a reforma de Centro de Recreação em Barra Mansa
Trabalhos começam nas próximas semanas, no bairro Saudade. Após reestruturação, empresa manterá escolinha de futebol no local
24ª edição da Flumisul é lançada em Barra Mansa com anúncio de novidades
Evento será realizado entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, no Parque da Cidade
Hemonúcleo de Barra Mansa precisa de doações para regularizar o estoque
Atualmente, tipos O-, A-, AB- e B- são os que mais precisam ser repostos na unidade
