O evento aconteceu no próximo dia 3, sexta-feiraFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 23/09/2025 12:52

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, está nos preparativos finais para a realização do desfile cívico em comemoração ao aniversário de 193 anos de emancipação político-administrativa do município. O evento, que acontece no próximo dia 3 de outubro, promete reunir milhares de pessoas em um grande espetáculo cultural, histórico e educativo, reafirmando o orgulho e a identidade da cidade.

Com o tema ‘Eu Amo Barra Mansa: uma viagem pela história, cultura e identidade da nossa cidade’, o desfile será dividido em três blocos que resgatam o passado, celebram o presente e projetam o futuro do município. “O público poderá acompanhar representações sobre os povos originários, fundadores e o desenvolvimento socioeconômico; destacando os ciclos do café, da pecuária leiteira e da industrialização. Além da riqueza cultural, do esporte, da educação e dos projetos de sustentabilidade e inovação que apontam para os próximos anos”, explicou o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda.

Escolas da rede municipal e particular, instituições convidadas, projetos culturais e sociais participarão, trazendo ao desfile a diversidade e a força da comunidade barra-mansense. O encerramento ficará por conta da tradicional Banda Marcial de Barra Mansa, que fará uma apresentação especial em homenagem ao aniversário da cidade.

"A concentração terá início às 7h, ao longo da Avenida Domingos Mariano, onde cada pelotão terá seu ponto de encontro previamente definido. O desfile começa às 8h, percorrendo a Avenida Joaquim Leite e seguindo até a dispersão, localizada na Igreja Matriz de São Sebastião", acrescentou Alexandre Caneda.

Ele destacou ainda que o desfile reforça a tradição e o sentimento de pertencimento da população. “O Desfile Cívico de Barra Mansa é uma tradição no aniversário da cidade, um momento esperado por toda a comunidade. Mais do que uma celebração, ele simboliza nossa história, resgata a memória coletiva e valoriza a identidade cultural do município. É uma festa da cidade, feita pela cidade e para a cidade, que fortalece o orgulho de ser barra-mansense”, concluiu.