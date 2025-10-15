O encontro acontece no auditório da Nova UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) - Foto: Gabriel Borges

Barra Mansa - Barra Mansa é sede, nesta quarta (15) e quinta-feira (16), das Oficinas Regionalizadas de Integração Intersetorial, promovidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), em parceria com as Secretarias de Estado de Defesa Civil (SEDEC/RJ) e de Saúde (SES/RJ). O encontro acontece no auditório da Nova UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) e reúne profissionais das pastas de Assistência Social, Saúde e Defesa Civil de municípios das regiões Médio Paraíba e Costa Verde.

As atividades contam com oficinas, palestras e visitas técnicas voltadas à gestão e ao gerenciamento de abrigos temporários, com o objetivo de fortalecer a atuação conjunta entre os órgãos públicos em situações de emergência e calamidade. A programação inclui ainda ações práticas de acolhimento, atenção psicossocial e visita guiada a um abrigo do município.

A programação foi coordenada pela tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Eliane Cristine, que além de militar, atua como psicóloga. Ela conduziu a oficina de atenção psicossocial aos profissionais da rede.

"É preciso estarmos aqui para refletir sobre o nosso papel, que precisa ser cumprido com muita responsabilidade, comprometimento e consciência. Estamos às vésperas de grandes catástrofes e esperamos que essa região não seja afetada, mas sabemos, diante das mudanças climáticas, que é fundamental estarmos preparados para agir com empatia e técnica diante das adversidades", destacou a tenente-coronel Eliane Cristine.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Joseane Ricarte, que participou das oficinas, o evento reforça a importância da integração entre as equipes técnicas e destaca o papel de Barra Mansa como referência regional.

"Receber um evento desse porte é motivo de grande satisfação para o município. A integração entre as áreas de Assistência Social, Saúde e Defesa Civil é essencial para garantir uma resposta mais rápida e humana diante de situações de emergência. A visita guiada ao nosso Abrigo Municipal será um momento importante para compartilhar experiências e boas práticas que já aplicamos aqui", ressaltou Joseane.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, destacou que o município tem trabalhado de forma preventiva para garantir a segurança da população em períodos de chuvas intensas.

- A troca de experiências e o alinhamento técnico entre os municípios fortalecem nossa capacidade de resposta. Essas oficinas são fundamentais para aprimorar os protocolos e garantir um atendimento mais eficiente às famílias em situação de vulnerabilidade - afirmou João Vitor.

A iniciativa integra o calendário estadual de capacitação das nove regiões do Rio de Janeiro, com foco na prevenção e enfrentamento de situações relacionadas ao Serviço de Proteção em Calamidades Públicas e Emergências, dentro do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Participam representantes dos municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Volta Redonda, Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba.