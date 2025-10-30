Iniciativa vai doar ração para quem já cuida de animais em situação de rua no município - Foto: Divulgação

Iniciativa vai doar ração para quem já cuida de animais em situação de rua no municípioFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 15:31

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA), lança na próxima segunda-feira, 03 de novembro, o projeto ‘Mãos que Alimentam Patas – Ração Solidária’, uma iniciativa voltada a apoiar e incentivar pessoas que já dedicam parte do seu tempo e recursos para alimentar animais em situação de rua.

A proposta é simples: quem já realiza esse trabalho voluntário pode se cadastrar e receber doações de ração fornecidas pela SMPA. O objetivo é fortalecer essa rede de solidariedade que contribui diretamente para o bem-estar dos animais do município.

Os interessados devem realizar o cadastro nos endereços: Rua Elza Maia de Amorim, nº 3538 – bairro Saudade, ou Rua Adolpho Klotz, nº 508, Santa Rosa. Mais informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp (24) 98120-0153.

O secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, destacou a importância da iniciativa. "Com o projeto ‘Mãos que Alimentam Patas – Ração Solidária’, queremos reconhecer e apoiar aquelas pessoas que, com muito carinho, já cuidam dos animais em situação de rua. Essas mãos que alimentam e acolhem fazem a diferença todos os dias, e a Prefeitura de Barra Mansa quer caminhar junto, garantindo mais dignidade e bem-estar para os nossos pets. É um gesto simples, mas que transforma vidas", disse Beleza.