Em pouco tempo, mais de 3.000 pacientes foram atendidos, com o apoio de equipamentos de última geraçãoFoto: Leandro Araújo

Publicado 13/11/2025 17:12

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa não para de investir na saúde pública, e os resultados impressionam! Há três meses, o município passou a oferecer a realização de procedimentos dermatológicos no Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado no Centro. Em pouco tempo, mais de 3.000 pacientes foram atendidos, com o apoio de equipamentos de última geração, como o dermatoscópio Delta 30 Pro Heine (Alemanha), Derm Lite 5 (EUA), tricoscópio e Lâmpada de Wood.

Esses instrumentos possibilitam um diagnóstico precoce e mais preciso, permitindo a avaliação de camadas profundas da pele, o que muitas vezes inibe o desenvolvimento de carcinomas e melhora significativamente a saúde, o bem-estar e a autoestima da população.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, explicou que os pacientes são encaminhados ao serviço por clínicos gerais das unidades de saúde próximas às suas residências, garantindo acolhimento e continuidade do cuidado. “Entre os procedimentos realizados estão retirada de lesões, identificação de micoses e avaliação do couro cabeludo. Também conseguimos detectar alterações pré-malignas em estágio inicial, o que é fundamental para evitar complicações futuras e preservar a qualidade de vida dos nossos munícipes”, pontuou o secretário.

Para a realização deste atendimento, o município contratou a dermatologista Dra. Andrea Torres, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica, e professora de graduação e pós-graduação no Rio de Janeiro e em São Paulo. "O investimento da Prefeitura de Barra Mansa em tecnologia e estrutura agiliza o diagnóstico e o tratamento, beneficiando não apenas a saúde física, mas também o lado emocional dos pacientes, pois a estética é importante e o acolhimento faz toda a diferença. Aqui, temos um serviço público com qualidade superior até mesmo ao que se encontra na rede particular. O prefeito Furlani está de parabéns por acreditar e investir neste tipo de assistência tão essencial aos nossos pacientes", ressaltou a médica.

O chefe do Executivo enfatizou que investir em prevenção e saúde pública é investir no futuro das pessoas. “Quando oferecemos atendimento de qualidade, com profissionais capacitados e equipamentos modernos, garantimos mais qualidade de vida e menos sofrimento lá na frente. Esse é o nosso compromisso: cuidar das pessoas com respeito e eficiência”, concluiu o prefeito Luiz Furlani.