Em pouco tempo, mais de 3.000 pacientes foram atendidos, com o apoio de equipamentos de última geraçãoFoto: Leandro Araújo
Prefeitura de Barra Mansa investe em prevenção com 3.000 procedimentos dermatológicos
Novo serviço inibe o desenvolvimento de carcinomas e melhora significativamente a saúde, o bem-estar e a autoestima da população
Tiro de Guerra Night Run reúne centenas de corredores em Barra Mansa
Edição foi a primeira realizada no município pelo TG e percorreu vias centrais, como as avenidas Domingos Mariano, Joaquim Leite e Roosevelt Brasil
Barra Mansa avança com as obras do Mercado do Produtor
Espaço vai valorizar o trabalho de agricultores familiares e artesãos, revitalizando o coração da cidade
Feira Livre movimenta Barra Mansa com produtos frescos e culinária local
Evento semanal fortalece a economia do município e aproxima produtores e consumidores em diferentes bairros da cidade
Bairro Ano Bom recebe o programa ‘RJ Para Todos+Serviços’
Ação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, aconteceu na Praça Alberto Aldet, em frente ao Sesc
Prefeitura de Barra Mansa começa a divulgar resultados da Chamada Escolar 2026
Pais e responsáveis devem acompanhar atualizações das listas no site oficial do governo municipal para garantir a vaga dos estudantes
