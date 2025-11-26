Noite reuniu mais de 500 pessoas e celebrou legado do mestre da educação musical, Benedito Alexandre Tavares Filho, o "Senhor Dito" - Foto: Yuri Melo

Noite reuniu mais de 500 pessoas e celebrou legado do mestre da educação musical, Benedito Alexandre Tavares Filho, o "Senhor Dito"Foto: Yuri Melo

Barra Mansa - A Secretaria de Educação de Barra Mansa realizou, na noite de terça-feira, dia 25, o Show de Talentos – Especial Sertanejo da Escola Municipal Vocacionada à Música Benedito Alexandre Tavares Filho – Senhor Dito. O evento também marcou o lançamento oficial do novo nome da unidade, que foi inaugurada em fevereiro de 2022, mas até então atendia apenas como Escola Vocacionada à Música. A celebração reuniu mais de 500 pessoas, entre estudantes, familiares, servidores e autoridades municipais.

Ao todo, 145 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio subiram ao palco para apresentações que emocionaram o público com interpretações de clássicos da música sertaneja. O espetáculo representou o encerramento das atividades musicais de 2025 e evidenciou o desenvolvimento artístico dos estudantes.

A secretária municipal de Educação, Linamar Carvalho, destacou o simbolismo do momento e reforçou a importância pedagógica da unidade. “A Escola Vocacionada à Música é um patrimônio educacional de Barra Mansa. Aqui, a arte transforma trajetórias, amplia oportunidades e revela talentos. Dar oficialmente o nome de Senhor Dito à escola é reconhecer um legado que segue ecoando na formação dos jovens do município”, afirmou.

A diretora da unidade, Saionara Maciel, celebrou o encerramento de mais um ciclo e o resultado do trabalho realizado ao longo do ano. “Este evento mostra a evolução dos alunos, tudo o que foi estudado, ensaiado e vivenciado. É a culminância de um projeto construído com dedicação, sensibilidade e amor pela música”, ressaltou.

O evento contou ainda com a presença de familiares do homenageado, que se emocionaram com a oficialização do nome e com o reconhecimento ao trabalho histórico do educador.



Legado de Senhor Dito segue vivo na formação musical do município

Figura central para o desenvolvimento da música em Barra Mansa, Benedito Alexandre Tavares Filho, o Senhor Dito, foi professor, referência e incentivador de gerações. Nos anos 1980, montou um grupo de Choro Mirim com alunos da Escola Poliarte (Conservatório de Música Barra-mansense), atuou na Escola de Música Ano Bom e em Volta Redonda, além de oferecer aulas particulares e organizar eventos com regionais de Choro e MPB.

Seu trabalho ajudou a estruturar o ensino musical no município, inspirando projetos atuais e a formação de inúmeros músicos. Faleceu em abril de 2014, tornando-se um ícone da educação musical local, lembrado como um professor que transformou vidas e despertou vocações.

Homenagens posteriores reforçaram sua importância, como o evento “Seu Dito – Tributo a um Mestre” em 2019, no Ilha Clube, e o registro de seu nome na Sala de Aulas de Violão do Ciep 485 em 2023. "Agora, com a oficialização de seu nome na Escola Vocacionada à Música, seu legado se consolida como parte viva da história educacional e cultural de Barra Mansa", destacou o coordenador musical da Escola Vocacionada à Música, Giliade Lima.