Vigilância Ambiental amplia monitoramento e controle do Aedes aegypti no município - Foto: Chico de Assis

Publicado 04/12/2025 16:30

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, intensificou nesta quinta-feira, dia 04, as ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti no bairro Vila Nova. A iniciativa integra o conjunto de medidas adotadas pelo município para prevenir casos de dengue, zika e chikungunya, combinando o bloqueio químico a uma nova metodologia de monitoramento com o uso de ovitrampas.

Durante a tarde, os agentes de combate às endemias estiveram na localidade onde foi constatada, através das ovitrampas, uma contagem de ovos acima do esperado, indicando área de risco para foco de dengue e a necessidade do bloqueio químico. O procedimento consiste na aplicação de inseticida nas residências do entorno das armadilhas, atuando de forma imediata contra o mosquito adulto. O produto utilizado não oferece riscos aos moradores e contribui para quebrar o ciclo de transmissão antes do período de maior incidência das doenças.

De acordo com a veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, as ovitrampas têm se mostrado uma ferramenta eficaz no monitoramento do vetor. “As armadilhas são instaladas em pontos estratégicos e atraem as fêmeas do mosquito para depositar seus ovos. Esses ovos são coletados e encaminhados ao laboratório para contagem, destruição e análise. A partir desses dados conseguimos mapear os locais com maior densidade do Aedes aegypti e atuar de forma mais precisa”, explicou.

Millena destacou ainda que, na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul – entre os bairros Vista Alegre e Vale do Paraíba –, já foram instaladas 74 ovitrampas e, nos pontos onde há maior incidência de ovos, as equipes realizam a aplicação do inseticida como medida imediata de controle.

Moradora do bairro Vila Nova há mais de 60 anos, Elizabeth Maurilio dos Santos aprovou a ação e reforçou sua importância para a saúde da comunidade. “Esse trabalho é muito benéfico para todos nós. É importante ter esse cuidado para evitar as doenças transmitidas pelo mosquito, que em alguns casos podem até levar à morte”, afirmou.