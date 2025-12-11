A cerimônia realizada no Parque Natural de Saudade - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 14:49

Barra Mansa - Esta quinta-feira (11) foi marcada por emoção e celebração no Parque Natural de Saudade, onde aconteceu a formatura dos cursos profissionalizantes promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Escola Profissional de Barra Mansa. O evento reuniu autoridades, professoras, familiares e convidados para homenagear o esforço e a trajetória de 32 mulheres que concluíram formação nas áreas de corte e costura, pintura, modelagem, tricô e crochê.

Representando o prefeito Luiz Furlani, a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, parabenizou as formandas e destacou a importância do evento. “Hoje celebramos não apenas uma conclusão de curso, mas a conquista de autonomia, de novas possibilidades. Cada uma de vocês venceu desafios, se dedicou e provou que a formação profissional transforma vidas. Que sirvam de exemplo para muitas outras mulheres”, declarou Luciana, parabenizando as formandas.

A subsecretária de Assistência Social, Fernanda Mamede, representou a secretária da Pasta, Joseane Ricarte, e também reforçou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento das alunas e do município. "Sou neta de uma professora de corte e costura e filha de uma mulher que costurou e pintou em tecido e tela, sendo fonte de renda do lar quando meu pai ficou desempregado. Sei que a profissionalização é uma porta aberta para a independência financeira e para o fortalecimento das famílias. Ver essas mulheres concluindo sua formação nos enche de orgulho e reafirma nosso compromisso com políticas públicas que priorizam dignidade, acesso e oportunidades. A capacitação promove o desenvolvimento social e esta é uma pauta prioritária da nossa secretária Joseane e do prefeito Furlani", enfatizou a subsecretária.

Representando as turmas, a oradora Fernanda Nobre, formada pela instituição no ano anterior e participante em 2025 como ouvinte, emocionou o público com seu relato. Ela compartilhou a própria trajetória e o impacto da formação em sua vida pessoal e profissional. “Sou cabeleireira e tenho o meu salão. Tudo começou no curso que fiz na escola Profissionalizante de Barra Mansa. Este diploma simboliza aprendizado técnico e renascimento, autoestima e futuro”, relatou Fernanda durante seu discurso.

Também estiveram presentes na formatura, as professoras da Assistência Social - Ângela, Fátima, Oneida e Stael; a coordenadora da Escola Profissionalizante de Barra Mansa, Andreia Aparecida dos Santos Cândido; servidores da Secretaria de Assistência Social; familiares das formandas; o vereador Eduardo Pimentel; o coordenador do Centro de Atendimento ao Idoso, Jessé Mendes; e o subsecretário de Assistência Social William Pereira.