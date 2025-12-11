A cerimônia realizada no Parque Natural de SaudadeFoto: Divulgação
Formatura de Cursos Profissionalizantes celebra autonomia de 32 mulheres em Barra Mansa
Qualificação e portas abertas para a independência financeira marcam a cerimônia realizada no Parque Natural de Saudade
Restaurante do Povo de Barra Mansa oferece alimentação de qualidade a preço acessível
Mais de 400 mil refeições já foram distribuídas, incluindo café da manhã, almoço e jantar. Unidade terá cardápios especiais de Natal e Réveillon
Farmácia Municipal divulga cronograma especial de atendimento neste final de ano
Unidade de Barra Mansa fará balanço anual nos dias 22 e 23 de dezembro e orienta usuários a anteciparem a retirada de medicamentos
Inscrições para a 4ª etapa do Circuito Rural de Corridas e Caminhadas terminam nesta quarta-feira
Evento vai acontecer no distrito de Santa Rita de Cássia no próximo sábado (13)
Mais de 280 pacientes faltaram a consultas e exames no Ambulatório da Região Leste durante o mês de novembro
Secretaria de Saúde alerta que faltas prejudicam o atendimento e reforça a importância de desmarcar consultas com antecedência
Barra Mansa inicia vacinação contra o vírus sincicial em gestantes
Imunizante passa a integrar o calendário de rotina; primeira dose foi aplicada nesta segunda-feira
