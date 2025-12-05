A iniciativa reuniu as equipes femininas e masculinas do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae-BM) - Foto: Chico de Assis

A iniciativa reuniu as equipes femininas e masculinas do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae-BM)Foto: Chico de Assis

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), apoiou nesta sexta-feira (05), um intercâmbio paradesportivo no Clube Municipal. A iniciativa reuniu as equipes femininas e masculinas do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae-BM) e do Centro Educacional Municipal de Atendimento Gente Eficiente, de Resende. As partidas amistosas de futsal fortaleceram a integração, a troca de experiências e o protagonismo da pessoa com deficiência.

O jogo feminino encerrou com vitória de Barra Mansa por 6x0. Entre as equipes masculinas A e B, os jogos tiveram os resultados 2x1 e 1x5 para a equipe de Resende. A atividade contou com a presença da vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, do subsecretário Lucas Alves, equipes do Cemae, representantes do Gente Eficiente e familiares.

A diretora do Gente Eficiente, Marlisa Garcia da Lapa, destacou a importância da ação conjunta. “É uma alegria muito grande poder desenvolver esse momento de intercâmbio para o paradesporto entre Barra Mansa e Resende, pensando no protagonismo da pessoa com deficiência. É uma oportunidade para que eles mostrem habilidades e potencialidades. Para além do ganhar e perder, valorizamos as ações colaborativas que o esporte proporciona”, contou a diretora.

Representando a SMJEL, a gerente de Paradesporto, Edmara Aparecida dos Santos, também comentou sobre a iniciativa. “Nosso compromisso é construir políticas públicas que garantam acessibilidade esportiva e inclusão real. Ver os atletas se dedicando, trocando experiências e se desenvolvendo por meio do esporte é extremamente gratificante. Esses momentos fazem toda a diferença no processo formativo e na construção da cidadania”, comentou Edimara.

Para a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, o impacto social do encontro fortalece a inclusão entre as cidades. “Barra Mansa é inclusiva fora e dentro da quadra. Esses momentos mostram como o esporte transforma vidas, amplia horizontes e fortalece vínculos. As atividades esportivas são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, porque incentivam autonomia, confiança, socialização e protagonismo. É na prática, vivendo experiências como esta, que construímos uma cidade cada vez mais inclusiva”, ressaltou Luciana.