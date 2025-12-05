A iniciativa reuniu as equipes femininas e masculinas do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae-BM)Foto: Chico de Assis
Barra Mansa e Resende promovem dia de inclusão com intercâmbio paradesportivo
Cemae e Gente Eficiente realizam encontro que valoriza o protagonismo e o desenvolvimento da pessoa com deficiência
Ação de combate à dengue em Barra Mansa é intensificada com uso de ovitrampas e bloqueio químico
Vigilância Ambiental amplia monitoramento e controle do Aedes aegypti no município
Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa destaca manutenção dos benefícios da Lei do Aço após votação do FOT
Medida preserva competitividade da indústria metalmecânica do interior fluminense e garante segurança jurídica para investimentos no município
Prefeitura de Barra Mansa reforça convite para a última etapa do Circuito Rural de 2025
Com corrida de 7 km e caminhada de 3 km, evento está marcado para o dia 13 de dezembro no distrito de Santa Rita de Cássia
Maior evento de Crossfit do Sul do Estado vai movimentar Barra Mansa no fim de semana
R94 Challenge 2025 será realizado no Parque da Cidade, reunindo atletas de vários municípios e ampliando a agenda esportiva da região
Servidor de Barra Mansa é afastado sob suspeita de desviar recursos da Assistência Social
Após auditoria interna identificar irregularidades, concursado responde a processos administrativo e criminal
