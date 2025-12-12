Foco da capacitação foi na prevenção da transmissão do HIV pelo aleitamento maternoFoto: Paulo Dimas
Hospital da Mulher de Barra Mansa promove capacitação sobre amamentação segura durante o Dezembro Vermelho
Ação integra profissionais da rede e reforça a prevenção, destacando o Selo Ouro de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV conquistado pelo município
Formatura de Cursos Profissionalizantes celebra autonomia de 32 mulheres em Barra Mansa
Qualificação e portas abertas para a independência financeira marcam a cerimônia realizada no Parque Natural de Saudade
Restaurante do Povo de Barra Mansa oferece alimentação de qualidade a preço acessível
Mais de 400 mil refeições já foram distribuídas, incluindo café da manhã, almoço e jantar. Unidade terá cardápios especiais de Natal e Réveillon
Farmácia Municipal divulga cronograma especial de atendimento neste final de ano
Unidade de Barra Mansa fará balanço anual nos dias 22 e 23 de dezembro e orienta usuários a anteciparem a retirada de medicamentos
Inscrições para a 4ª etapa do Circuito Rural de Corridas e Caminhadas terminam nesta quarta-feira
Evento vai acontecer no distrito de Santa Rita de Cássia no próximo sábado (13)
Mais de 280 pacientes faltaram a consultas e exames no Ambulatório da Região Leste durante o mês de novembro
Secretaria de Saúde alerta que faltas prejudicam o atendimento e reforça a importância de desmarcar consultas com antecedência
