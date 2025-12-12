Foco da capacitação foi na prevenção da transmissão do HIV pelo aleitamento materno - Foto: Paulo Dimas

Publicado 12/12/2025 11:21

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã desta sexta-feira (12) mais uma atividade dentro da campanha Dezembro Vermelho. O Hospital Maternidade Theresa Sacchi de Moura – o Hospital da Mulher – promoveu a capacitação “Amamentação em Casos Especiais”, conduzida pela enfermeira Lariane Maia Roque, com foco na prevenção da transmissão do HIV pelo aleitamento materno.

A diretora-geral da unidade, Lívia Xavier de Meirelles, ressaltou que dezembro marca a mobilização nacional de conscientização sobre o HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). “Nós temos como premissa o incentivo ao aleitamento materno, e com isso temos intensificado o trabalho de orientação das equipes sobre práticas adequadas e seguras, especialmente em casos que envolvem mães soropositivas”, disse.

Ainda segundo ela, o objetivo é equilibrar prevenção e acolhimento. “Estamos capacitando a equipe para prevenir a transmissão do HIV pela amamentação, mas também para garantir sigilo, proteção e cuidado integral à mãe que, possivelmente, seja portadora do vírus e não possa amamentar seu filho. Também reforçamos que a amamentação cruzada não deve ser realizada, pois hoje sabemos, de forma comprovada, que o HIV pode ser transmitido pelo leite materno”, explicou.

A capacitação reuniu profissionais da enfermagem, equipe multiprofissional, UTI Neonatal, técnicos e enfermeiros da rede. Para Lívia, o alinhamento das orientações é fundamental. Programas como o PAISMCA (Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente) participam ativamente das formações, fortalecendo o trabalho integrado entre o hospital e a rede municipal. Todos os participantes recebem certificação.

A diretora destacou ainda que a assistência materno-infantil é uma responsabilidade compartilhada. “O hospital não atua sozinho. A mãe é atendida por diversos setores da rede, e todos precisam falar a mesma linguagem. Por isso investimos constantemente na qualificação das equipes”, afirmou.

Em 2023, Barra Mansa recebeu do Ministério da Saúde o Selo Ouro de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV, certificação válida por cinco anos que reconhece os esforços do município para impedir que o vírus seja transmitido da mãe para o bebê.

O enfermeiro responsável pela Educação Permanente, Luiz Henrique Ribeiro, lembrou que esse reconhecimento está diretamente ligado ao investimento contínuo em qualificação. “A educação continuada fortalece a prática do cuidado e garante que isso se reflita no atendimento ao paciente. Capacitações como esta são fundamentais para mantermos excelência e seguirmos avançando”, destacou.