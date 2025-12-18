Município conquistou resultado significativo pelo quinto ano consecutivo por seu trabalho na gestão de resíduos sólidosFoto: Arquivo/PMBM
Barra Mansa recebe reconhecimento pelo 1º lugar no ICMS Ecológico
Cerimônia virtual foi realizada nesta quinta-feira. Município conquistou resultado significativo pelo quinto ano consecutivo por seu trabalho na gestão de resíduos sólidos
Barra Mansa avança na mobilidade urbana com entrega de mais uma etapa das obras do Pátio de Manobras
Prefeito Luiz Furlani destaca parceria com Ministério dos Transportes, DNIT e VLI como marco para o desenvolvimento da cidade
Prazo para adesão ao Refis e ao Concilia termina nesta sexta-feira em Barra Mansa
Contribuintes podem encerrar o ano com a regularização de pendências junto ao município
Secretaria de Educação de Barra Mansa realiza recadastramento de alunos da rede municipal
Atualização de dados é fundamental para o planejamento do ano letivo e segue até a sexta-feira, dia 19
Barra Mansa terá Cantata de Natal com espetáculo de luz e som no prédio da Prefeitura
Evento aberto ao público acontecerá neste fim de semana, dias 20 e 21, a partir das 20h
Artesãs de Barra Mansa destacam trabalhos e ampliam vendas no período que antecede o Natal
Ações da Prefeitura fortalecem o artesanato local e incentivam a economia criativa no município
