Município conquistou resultado significativo pelo quinto ano consecutivo por seu trabalho na gestão de resíduos sólidosFoto: Arquivo/PMBM

Barra Mansa - Nesta quinta-feira (18), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa participou da premiação do ICMS Ecológico, realizada de forma virtual e referente ao Ano Fiscal 2026. Pelo quinto ano consecutivo, o município alcançou o 1º lugar no Índice de Destinação de Resíduos (IDR), indicador que avalia a forma como é realizado o descarte correto do lixo, garantindo a destinação adequada e reduzindo os impactos ambientais.
O IDR é um dos componentes do Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA), calculado a partir de análises desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em parceria com a Fundação Ceperj.
O ICMS Ecológico tem como objetivo ressarcir os municípios pela restrição ao uso de seus territórios – como áreas de unidades de conservação da natureza e mananciais de abastecimento –, além de recompensá-los pelos investimentos ambientais realizados, já que esses benefícios são compartilhados regionalmente, a exemplo da gestão adequada de resíduos sólidos.
Barra Mansa conta com um aterro sanitário licenciado e monitorado, o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR), que assegura a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos coletados no município, contribuindo diretamente para o alto desempenho no índice do ICMS Ecológico.
Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, o reconhecimento por mais um ano consecutivo reforça o compromisso de Barra Mansa com uma visão de futuro baseada na preservação dos recursos naturais. “Esse prêmio é mais um resultado das ações concretas de planejamento e do correto descarte de resíduos, promovendo mais sustentabilidade e qualidade de vida em nosso município”, destacou.
Mais detalhes sobre o ICMS Ecológico podem ser encontrados no site: https://www.rj.gov.br/ceperj/ICMS.