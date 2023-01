A colônia de férias atraiu dezenas de alunos da rede municipal - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 25/01/2023 15:35 | Atualizado 25/01/2023 15:43

Belford Roxo - Construindo memórias e momentos felizes nas férias escolares. A Secretaria de Educação de Belford Roxo está realizando, entre o período de 9 a 27 de janeiro, uma Colônia de Férias em unidades escolares da rede municipal de ensino. A edição deste ano foi direcionada para a educação infantil, em especial, crianças com deficiência e transtornos de desenvolvimento.

De segunda a sexta, das 9h às 14h, a programação oferece dinâmicas diferentes aos alunos. As unidades contempladas foram: Escola Municipal Manoel Gomes, a Escola Municipal de Belford Roxo, Ciep Constantino Reis, Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin e creches conveniadas.Garantindo a diversão, alimentação e aprendizado, a Colônia de Férias promove diversas atividades lúdicas, esportivas, de recreação e culturais, que visam o desenvolvimento saudável do corpo e mente dos alunos.

Avó acompanha a neta

Janaína de Souza esteve presente para acompanhar a neta Maria na colônia de férias Rafael Barreto / PMBR

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, pontuou sobre o pioneirismo do projeto. “É o terceiro ano realizando a Colônia de Férias, já está se consolidando como uma tradição nossa”, comentou. “As crianças da educação infantil e educação especial precisam desse momento dedicado para socialização, de desenvolvimento através de todas as atividades oferecidas e vivenciar experiências enriquecedoras”, completou Denis, que destacou a prioridade das crianças especiais no projeto lúdico e cultural, além de garantir a alimentação dos alunos nesse período.A moradora da Vila Santo Antônio, Janaína de Souza, 50 anos, esteve presente para acompanhar a neta Maria, de 7. “É uma felicidade enorme vê-la se divertir tanto nesse ambiente seguro e de muito aprendizado”, ressaltou. “Esse projeto é lindo, minha neta vem evoluindo na leitura, na escrita e na interação com outras crianças”, completou Janaína.