No momento do impacto, que destruiu a portaria do templo, não havia culto na igreja, não sendo registrados feridos no localReprodução

Publicado 04/07/2023 11:55

Belford Roxo – Um carro invadiu uma igreja evangélica, na noite desta segunda-feira (03/07), na Rua Berquio, no bairro Xavantes, em Belford Roxo. No momento do impacto, que destruiu a portaria do templo, não havia culto na igreja, não sendo registrados feridos no local.

Nas imagens feitas por testemunhas, mostram um homem em pé, próximo ao veículo. Até o momento, não há informações sobre os motivos do acidente e o estado de saúde do motorista.