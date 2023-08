Darlan Machado com a camisa da SE Belford Roxo - Matheus Miranda / SEBR

Publicado 06/08/2023 14:11 | Atualizado 06/08/2023 14:25

Belford Roxo - O volante Darlan Machado, irmão do experiente goleiro Filipe Machado, é a nova aposta da Sociedade Esportiva Belford Roxo para compor a equipe que irá disputar a Copa Rio e o Campeonato Carioca da Série B2, em 2023. O jogador têm participações de destaque em campeonatos no Espírito Santo, Piauí e Rio de Janeiro.



“Sempre entro em campo consciente que tenho que fazer uma atuação impecável e meu compromisso é ajudar a trazer mais títulos para Belford Roxo, como tenho feito em minha carreira. Jogar num clube cujo grupo acolhe bem a todos torna o trabalho coletivo mais fácil e com bons resultados. Tenho certeza que vamos pra cima em todas as competições”, declarou Darlan Machado.



Darlan é um volante que tem pleno domínio do meio-campo, agilidade ao roubar a bola do adversário, precisão nos passes, cria jogadas ofensivas e saídas de jogo perfeitas.



Com vários títulos na carreira, o volante teve passagens pelos seguintes clubes: América (RJ/2015 e 2016), Duque de Caxias (RJ/2017, 2018 e 2019), Serra (ES/2018, 2019 e 2022), Rio Branco (ES/ 2018), Macaé (RJ/2019), Audax (RJ/2019), Barra da Tijuca (RJ/2020), Treze (PB/2021), Olaria (RJ/2021), Oeirense (PI/2022), Estrela do Norte (ES/2022) e Rio São Paulo (RJ/2022).



O Belzão do técnico Flávio Azevedo, estreia na Copa Rio 2023, no dia 16 de agosto, às 14h45, no Estádio Nélio Gomes, contra o América.