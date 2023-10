O viaduto Carlos Pantera foi um dos pontos por onde os ciclistas passaram durante o passeio - Kristian Amarante/PMBR

Publicado 10/10/2023 17:15

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo promoveu um passeio ciclístico, no último final de semana, em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado ao combate ao câncer de mama. Os ciclistas ganharam certificados e medalhas. O secretário municipal de Transporte, Marcelo Machado, destacou que o passeio é uma forma de conscientizar a população sobre o trânsito e o câncer de mama.

"Essa atividade é importante, pois o Outubro Rosa visa alertar sobre o câncer de mama, que é uma doença que tem cura se for detectada logo no início. Pretendemos também alertar sobre como devemos promover a educação no trânsito", concluiu Marcelo Machado.



Fillipe Siqueira, Waldelicio Ferreira da Silva, Tailane Ferreira Barros e Carlos André Queiroz participaram do passeio Kristian Amarante/PMBR

Acompanhados por orientadores de trânsito, agentes de trânsito, uma viatura da Polícia Militar e uma ambulância do Samu, os ciclistas saíram do Carrefour, entraram na Avenida Carvalhaes, subiram o viaduto Carlos Pantera em direção à Estrada da Boa Esperança e seguiram até o cruzamento com a Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Vilar Novo. Depois, retornaram à Bayer para a cerimônia da entrega de medalhas e certificados.



Aposentado pedala



O aposentado Waldelicio Ferreira da Silva, o Wal, 68 anos, trocou a ociosidade pelo ciclismo em 2021. Ele frisou que o passeio ciclístico foi bem organizado. “Tive uma boa experiência e espero participar de outros passeios”, resumiu Wal.

O secretário Marcelo machado entregou aos ciclista Filipe Siqueira a medalha e o certificado de participação Kristian Amarante/PMBR



O administrador de empresas Fillipe Siqueira, 33, revelou que começou a pealar em 2019 como forma de mobilidade. Ele foi pegando gosto e está satisfeito com o esporte que escolheu. "Pesava 130 kg. Hoje estou com 100kg graças ao ciclismo. O passeio da Prefeitura foi realizado sem problemas, pois a organização estava perfeita", disse Fillipe, após receber a medalha e certificado ao lado do casal Tailane Ferreira Barros e Carlos André Queiroz.