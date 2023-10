A ocorrência policial com as armas e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com as armas e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 10/10/2023 13:52 | Atualizado 10/10/2023 21:13

Belford Roxo - Três suspeitos foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no final da noite desta segunda-feira (09), no Centro, de Belford Roxo. Com o trio, os agentes apreenderam três pistolas, carregadores, munições, celulares e um carro.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

