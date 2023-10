A ação social da Vila Entre Rios ofereceu uma série de serviços em diversas áreas, como odontologia e vacinação, entre outros - Zayra Lisboa/PMBR

A ação social da Vila Entre Rios ofereceu uma série de serviços em diversas áreas, como odontologia e vacinação, entre outrosZayra Lisboa/PMBR

Publicado 10/10/2023 18:07 | Atualizado 10/10/2023 18:09

Belford Roxo - Em mais um evento referente ao Outubro Rosa, mês alusivo à prevenção ao câncer de mama, a Prefeitura de Belford Roxo realizou, nesta terça-feira (10), uma ação social para levar serviços de saúde à população. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), estiveram mobilizadas para levar atendimento aos moradores da Vila Entre Rios e adjacências.

Foram oferecidos diversos serviços nas áreas de ginecologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e odontologia, além de vacinação, palestras e encaminhamentos para exames específicos, como ultrassom das mamas.



As palestras enfatizaram a importância do autoexame das mamas, das consultas de rotina e dos serviços públicos gratuitos oferecidos à população na rede Municipal. Para atualização dos cartões de vacina foram oferecidos imunizantes contra gripe (Influenza), Covid-19 e, especial, o Anti-HPV, vírus causador do câncer de colo do útero.



A ação levou centenas de pessoas à sede da Igreja Batista Vila Entre Rios (Ibver) onde também foram oferecidos agendamentos para confecção de documentos, serviços de beleza, atividades físicas e auriculoterapia (acupuntura aplicada nas orelhas). Moradoras de várias idades aproveitaram o evento como as irmãs Júlia Ribeiro da Silva e Geovana Santos Ribeiro, de 13 e 10 anos, respectivamente. As duas jovens passaram pelo dentista e pela atualização das suas vacinas. “Isso é uma coisa ótima. Tem muita gente que não consegue ir ao dentista, e essa oportunidade é muito boa mesmo”, elogiou Júlia. “O melhor é que é tudo grátis”, completou Geovana.

As irmãs Júlia Ribeiro e Geovana Ribeiro passaram pelo dentista e atualizaram a caderneta de vacinação Zayra Lisboa/PMBR



Programação prossegue



Já Silea Moraes de Souza, 62, parabenizou as equipes que prestaram atendimento na ação. “Os funcionários foram muito atenciosos aqui e eu indico para todo mundo. A Prefeitura está de parabéns e tomara que tenham mais atendimentos desse por outros bairros”, comentou Silea.



A programação do Outubro Rosa em Belford Roxo prossegue nesta quarta-feira (11) com ações no Centro de Fisioterapia Rúbia Medeiros, no Parque Amorim, a partir das 9h, e na Policlínica Maria Lúcia Barbosa de Carvalho (Palmeirinha), às 10h. Eventos estarão acontecendo nas unidades da rede municipal promovendo atenção básica e especializada voltadas à saúde da mulher, principalmente sobre a prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero. O encerramento do Outubro Rosa será no dia 30, na Clínica da Mulher, no Centro, com a presença de várias autoridades. Já Silea Moraes de Souza, 62, parabenizou as equipes que prestaram atendimento na ação. “Os funcionários foram muito atenciosos aqui e eu indico para todo mundo. A Prefeitura está de parabéns e tomara que tenham mais atendimentos desse por outros bairros”, comentou Silea.A programação do Outubro Rosa em Belford Roxo prossegue nesta quarta-feira (11) com ações no Centro de Fisioterapia Rúbia Medeiros, no Parque Amorim, a partir das 9h, e na Policlínica Maria Lúcia Barbosa de Carvalho (Palmeirinha), às 10h. Eventos estarão acontecendo nas unidades da rede municipal promovendo atenção básica e especializada voltadas à saúde da mulher, principalmente sobre a prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero. O encerramento do Outubro Rosa será no dia 30, na Clínica da Mulher, no Centro, com a presença de várias autoridades.