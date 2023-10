A iniciativa tem o objetivo de facilitar a regularização dos débitos e atualizar dados cadastrais de clientes - Divulgação

Publicado 10/10/2023 18:26

Belford Roxo - Com o objetivo de facilitar a regularização dos débitos e atualizar dados cadastrais de clientes, a Águas do Rio está levando nesta semana a ação “Águas do Rio com Você”, ao bairro Redentor, em Belford Roxo, além de outros de seis municípios da Baixada Fluminense. Até o próximo sábado (14), mais de 500 funcionários da concessionária percorrerão as sete cidades.

Os profissionais, identificados com colete e crachá da empresa, vão solicitar informações como identidade, CPF, telefone e e-mail. Além disso, eles carregam uma maquininha de débito e crédito para a realização de pagamentos. Vale destacar que os dados são resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Portanto, os clientes podem ficar tranquilos quanto à privacidade das informações.

Caso o consumidor tenha demandas que não possam ser resolvidas no ato da visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da Águas do Rio.

Serviço:

Águas do Rio Com Você

Data da ação:

De 9 a 14 de outubro

Locais:

- Belford Roxo: Redentor;

- Nilópolis: Nossa Senhora de Fátima e Manoel Reis;

- Magé: Vila Carvalho e Piabetá;

- Nova Iguaçu: Austin, Marapicu, Prata, Jardim Alvorada e Moquetá;

- Japeri: Nova Belém;

- Duque de Caxias: Parque Fluminense, Jardim 25 de Agosto, Xerém, Periquito e Pilar;

- São Gonçalo: Coelho, Engenho do Roçado, Santa Catarina, Rio do Ouro, Tribobó, Engenho Pequeno, Neves, Raul Veiga e Santa Catarina.