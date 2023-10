A ocorrência com o fuzil apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 26/10/2023 13:01 | Atualizado 26/10/2023 18:34

Belford Roxo - Um suspeito foi preso em flagrante por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta quinta-feira (26), com um fuzil calibre 566, durante ação realizada no bairro Santa Teresa, em Belford Roxo. Um veículo roubado (IX-35); 01 carregador de fuzil 556; 28 munições intactas de fuzil 556; e drogas também foram apreendidos pelos agentes.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).