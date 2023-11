A deputada federal Daniela Carneiro, à frente, e autoridades participaram da cerimônia de boas-vindas - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 06/11/2023 18:43

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um evento de boas-vindas aos novos agentes de combate às endemias (ACE) que foram aprovados no último processo seletivo. O encontro ocorreu nesta segunda-feira (06), no CIEP 177 Constantino Reis e, ao todo, foram 255 pessoas aprovadas para o cargo de profissional da saúde.



O Departamento Zoonoses promoveu um curso de capacitação para os ACEs, focados no controle vetorial das arboviroses, que iniciou nesta segunda e terminará dia 10 de novembro, no polo Cederj, em São Bernardo.

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, frisou que a Saúde alcançou bons patamares Rafael Barreto/PMBR



A deputada federal e primeira-dama, Daniela Carneiro, enfatizou a importância do trabalho dos agentes. “É com muito orgulho que reafirmo meu compromisso com a saúde do município, saudando cada um dos novos agentes, que foram oficialmente reconhecidos este ano como profissionais da Saúde”, destacou Daniela, que citou a Lei 14.536/2023, na qual votou favorável e foi sancionada pelo presidente Lula em janeiro.



Laís Medeiros e Sara de Almeida estão animadas e destacam que estão preparadas para a função Rafael Barreto/PMBR



Linha de frente



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, pontuou sobre o reflexo do trabalho dos agentes. “Com o time completo na linha de frente da Saúde será possível cobrir 100% do território de Belford Roxo, reduzindo drasticamente os números de casos de arboviroses e ampliando os nossos índices na área”, afirmou Christian. “O trabalho desempenhado terá um impacto direto na vida dos munícipes. Estou muito feliz com esse reforço que fortalecerá o controle de vetores do nosso município. Sejam vigilantes e estejam prontos para salvar vidas", completou o coordenador municipal de endemias, Brayan Lima.



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, frisou que com os novos agentes o município terá cobertura de 100% Rafael Barreto/PMBR



Na cerimônia, também estiveram presentes o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro e a diretora do Polo Cederj de Belford Roxo, Deiseli Coutinho.

