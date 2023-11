A ação foi conduzida pela juíza eleitoral Vera Maria Cavalcanti de Albuquerque. Após a conversa, os estudantes tiveram a oportunidade de participar da oficina de votação simulada em urna eletrônica - Divulgação / TRE-RJ

Publicado 28/11/2023 13:17

Belford Roxo – Na última semana, o Programa “TRE Vai à Escola”, realizou ações em uma escola estadual de Belford Roxo. No bairro Parque São Vicente, 60 estudantes do Colégio Estadual Alice Paccini Gélio acompanharam a palestra que abordou como funciona o sistema eleitoral no Brasil.

A ação foi conduzida pela juíza eleitoral Vera Maria Cavalcanti de Albuquerque, da 153ª Zona Eleitoral. Após a conversa, os estudantes tiveram a oportunidade de participar da oficina de votação simulada em urna eletrônica.



O programa tem o objetivo de promover o exercício livre e consciente da cidadania. Foram abordados temas como as atribuições da Justiça Eleitoral, o significado, as consequências e a importância do voto.