Belford Roxo e São Cristóvão fizeram um jogo muito equilibrado no confronto de ida da final do Cariocão da Série B2Celly Almada/SCFR

Publicado 08/12/2023 11:15 | Atualizado 08/12/2023 11:16

Rio - A Sociedade Esportiva Belford Roxo ficou no empate em 0 a 0 com o São Cristóvão, na primeira partida da grande final do Campeonato Carioca da Série B2. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (07), no Estádio Ronaldo Nazário, na Zona Central do Rio de Janeiro. O confronto decisivo acontece neste domingo (10), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernardo. Nova igualdade no placar, o título será decidido nos pênaltis.

"Saiu tudo como planejamos taticamente durante a semana, o objetivo era não sofrer gols e não perder. Sempre soube que o adversário é tão forte quanto nós em campo. Mas, agora estamos a um passo do título tão cobiçado. No próximo domingo vamos lutar para levantar a taça de campeão em nossa casa e queremos nossa torcida junto com a gente", falou o técnico belforroxense, Hermes Junior.

O técnico Hermes Junior conta com o apoio dos torcedores do Belford Roxo para levantar o troféu da Série B2 no domingo William Davoli / SEBR

O Belford Roxo segue invicto na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Os dois finalistas já estão garantido no Campeonato Carioca da Série B1 em 2024.