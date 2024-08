A secretária Clarice Santos (ao centro) disse que o projeto tem como objetivo principal aproximar governo e população, facilitando o acesso aos serviços - Jeovani Campos e Pamela Sampaio / PMBR

A secretária Clarice Santos (ao centro) disse que o projeto tem como objetivo principal aproximar governo e população, facilitando o acesso aos serviçosJeovani Campos e Pamela Sampaio / PMBR

Publicado 14/08/2024 17:57

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) esteve, nesta quarta-feira (14), no Bairro Magalhães, com o Projeto Cidadania em Ação, levando uma variedade de serviços gratuitos para os moradores da região. O evento aconteceu no pátio da Igreja Profética Ministério Sementes da Fé, Estrada do Babi, 11, das 9h às13h. Mais de 300 atendimentos foram realizados.



Quem passou por lá encontrou os seguintes serviços disponibilizados: cadastro único, bolsa família isenção de identidade, isenção de certidão de nascimento, isenção de certidão de casamento, isenção de certificado militar, certidão de óbito, retificação de certidões, casamento civil, cartão do sus, vaga legal, passe interestadual, agendamento Riocard sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas, aferição de pressão e glicose, vale social, primeira e segunda via de CPF/retificação, BPC/LOAS, agendamento de identidade, realização de preventivo, vacina, pesagem Bolsa Família, aferição de pressão teste de glicose e serviço de beleza e exame de vista. O posto de vacinação antirrábica ficou vacinando cães e gatos até às 15h.

O projeto Cidadania em Ação levou uma série de serviços para os moradores do bairro Magalhães Jeovani Campos e Pamela Sampaio / PMBR



Pertinho da população



Organizadora do evento, a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, disse que o projeto tem como objetivo principal aproximar governo e população, facilitando o acesso aos serviços. “A Secretaria toda se envolve numa mobilização única. É pertinho da população que sabemos e conhecemos suas necessidades. Muito gratificante ver e ouvir a satisfação das pessoas”, destacou. Organizadora do evento, a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, disse que o projeto tem como objetivo principal aproximar governo e população, facilitando o acesso aos serviços. “A Secretaria toda se envolve numa mobilização única. É pertinho da população que sabemos e conhecemos suas necessidades. Muito gratificante ver e ouvir a satisfação das pessoas”, destacou.

A dona de casa Taís da Costa Diniz, 30, não perdeu tempo e foi resolver algumas pendências Jeovani Campos e Pamela Sampaio / PMBR



A dona de casa Taís da Costa Diniz, 30, não perdeu tempo e foi resolver algumas pendências. “Dei entrada na segunda via da minha identidade e regularizei a documentação dos filhos. Foi tudo muito rápido. Atendimento bom e útil para comunidade, assegurou.

A dona de casa Taís da Costa Diniz, 30, não perdeu tempo e foi resolver algumas pendências. “Dei entrada na segunda via da minha identidade e regularizei a documentação dos filhos. Foi tudo muito rápido. Atendimento bom e útil para comunidade, assegurou.