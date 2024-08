Jovens jogadores do Sub-15 do Belford Roxo comemorando um dos gols na vitória sobre o Nova Cidade - Isaac Timóteo / SEBR

Publicado 12/08/2024 23:02

Belford Roxo - Na segunda rodada do Campeonato Carioca A2 Sub-15 e Sub-17, na tarde deste domingo (11), no Estádio do Nova Cidade, em Nilópolis, a garotada do Belford Roxo sub-15 venceu o time da casa por 2 a 0, enquanto o sub-17 acabou derrotado por 3 a 2, após sofrer um pênalti aos 52 minutos do segundo tempo.



"As duas categorias jogaram com intensidade, demonstrando que capacidade de conseguir a classificação. Mas, temos muitos jogos pela frente", falou o técnico David Fernandes.

O próximo jogo será no dia 18 de agosto em local a ser definido.