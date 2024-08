Ao realizar uma inspeção minuciosa, os agentes verificaram que o carro era um clone com registro de roubo em São Paulo, em abril deste ano - Divulgação / PRF

Publicado 12/08/2024 17:13

Belford Roxo - Um automóvel roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, na tarde do último sábado (10), na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Belford Roxo. O motorista foi detido por suspeita de receptação.

Na ação, os agentes abordaram o veículo por estar transitando em velocidade incompatível com a via federal. Durante a fiscalização foi observado que os itens de identificação do carro apresentavam indícios de adulteração.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa, foi verificado tratar-se de um clone de mesma marca com registro de roubo em São Paulo, em abril deste ano. O motorista afirmou ter comprado o carro há um mês.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).