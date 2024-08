Tarciane Lima atualmente defende Houston Dash, dos Estados Unidos, depois de se destacar no Corinthians. Neste sábado buscará o ouro contra os Eatados Unidos - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 09/08/2024 19:28

Belford Roxo – Quando a Seleção Brasileira de Futebol Feminino pisar no Parque dos Princípes, na França, às 12h (horário de Brasília), para a disputa da medalha de ouro contra os Estados Unidos, a cidade de Belford Roxo terá uma legítima representante na busca pelo inédito título nas Olimpíadas de Paris 2024. A zagueira Tarciane Lima, de 21 anos, é titular da equipe verde e amarela e cria do município belforroxense.



Tarciane atualmente defende o Houston Dash, dos Estados Unidos, depois de brilhar no Corinthians, conquistando dez títulos na equipe paulista. A defensora também já atuou no Fluminense, onde foi campeã do Campeonato Brasileiro Sub-18 em 2020.



Tarciane também teve ótima passagem no início de carreira no Fluminense Maílson Santana / Fluminense FC