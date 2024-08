Arioswaldo da Silva perdeu o dia da entrega dos cartões e aproveitou a repescagem para pegar o seu - Pâmela Sampaio / PMBR

Publicado 08/08/2024 17:26

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome de Belford Roxo realizou nesta quinta-feira (08), das 9h às 15h, no Estação da Cidadania, bairro Piam, a “repescagem” do segundo lote para a retirada do Cartão Recomeçar. A entrega começou no dia 26 de julho, com um esquema em ordem alfabética e a nova chance foi dada a quem perdeu o dia indicado na listagem.



Acompanhando todos os dias da entrega do benefício, a secretária de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Clarice Santos, conversou e tirou algumas dúvidas da população. “Muitas pessoas perderam os dias para buscar o cartão por questões pessoais, de trabalho e imprevistos. Nós entendemos isso e reservamos este dia para a nova chance de buscar o benefício. Após a entrega de toda essa remessa do segundo lote, vamos aguardar o Governo do Estado, que é o responsável pelo programa, para saber sobre mais cartões e datas”, esclareceu Clarice.

Quem não conseguiu buscar o cartão Recomeçar na data marcada teve oportunidade na repescagem Pâmela Sampaio / PMBR



Beneficiários vibram com oportunidade



Morador do Cantão, em Heliópolis, Leonardo Coutinho explicou que o local onde reside foi muito afetado pelas enchentes em janeiro e que estava na expectativa de conseguir o Cartão Recomeçar. "Meu nome saiu na listagem mas não pude vir na semana passada por conta do trabalho. Quando fiquei sabendo que a repescagem era hoje, não perdi tempo e vim correndo. O atendimento foi tranquilo e rápido", destacou.

Morador do Cantão, em Heliópolis, Leonardo Coutinho conseguiu pegar o cartão Recomeçar Pâmela Sampaio / PMBR



Assim como Leonardo, o morador do Barro Vermelho, Arioswaldo da Silva perdeu o dia da entrega dos cartões. "O meu era o primeiro dia, para as pessoas que o nome começa com a letra A. Quando li sobre a repescagem, fiquei muito feliz. Vim logo pela manhã pegar meu cartão e fui muito bem atendido. Agora sim vou recomeçar a reconstrução da minha casa", contou Arioswaldo sorridente.