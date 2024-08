O comandante Jefter Percy durante o treino para o jogo contra o Cabofriense - William Davoli / SEBR

O comandante Jefter Percy durante o treino para o jogo contra o CabofrienseWilliam Davoli / SEBR

Publicado 07/08/2024 00:23 | Atualizado 07/08/2024 00:24

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo tem uma dura missão, nesta quarta-feira (07), para tentar seguir na Copa Rio 2024. Os belforroxenes encaram a Cabofriense, às 14h45, no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio, após o time da Região dos Lagos vencer o jogo de ida, por 1 a 0, na abertura da primeira fase da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

O Belford Roxo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase. Vitória por um gol de diferença, leva o jogo para os pênaltis.



“Vamos com confiança mesmo sabendo da qualidade do nosso adversário. Procuramos fazer os acertos necessários, durante os treinos para buscar a classificação para seguir em frente na competição”, declarou o técnico do Belford Roxo, Jefter Percy.