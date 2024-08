A Prefeitura fará nesta quinta-feira uma repescagem para quem não conseguiu pegar o cartão - Rafael Barreto / PMBR

A Prefeitura fará nesta quinta-feira uma repescagem para quem não conseguiu pegar o cartãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 06/08/2024 14:53 | Atualizado 06/08/2024 16:12

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, dará uma nova chance para as pessoas que não conseguiram buscar o Cartão Recomeçar na data indicada conforme a listagem em ordem alfabética. A “repescagem” do segundo lote para os nomes de A à Z, acontece nesta quinta-feira (08), das 9h às 15h, no prédio da Estação da Cidadania.

Os beneficiados devem comparecer munidos da cópia e documentos originais da identidade, CPF, comprovante de residência do ano de 2024 (deve ser o mesmo endereço onde ocorreu a situação de emergência) e o laudo da Defesa Civil. Acesse a listagem mais uma vez pelo link: https://www.jornalhorah.com.br/wp-content/uploads/2024/07/site_compressed-28.pdf

A secretária de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Clarice Santos, destacou a importância de se fazer uma repescagem e garantir que todos os nomes da lista do segundo lote, peguem seus cartões. “Sabemos o quanto as pessoas necessitam desse benefício para poderem recomeçar e reconstruir suas casas. Estaremos com uma equipe de plantão, por mais um dia para assegurar que todos os cartões sejam entregues”, esclareceu Clarice.