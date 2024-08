Os moradores compareceram em peso para a inauguração da USF Rosa Mendes Coelho - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 05/08/2024 18:54

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), acompanhado de uma comitiva formada por secretários e autoridades municipais, inaugurou na sexta-feira (02), a Unidade de Saúde da Família Rosa Mendes Coelho, no bairro Andrade Araújo. Além de também entregar nove ruas e três travessas que foram asfaltadas no bairro.



A USF contará com diversas especialidades como clínica geral, médico generalista, psicologia, angiologia, pediatria, e ainda oferecerá: preventivo, pré-natal e testes rápidos. A unidade terá também sala de curativos, sala de triagem e agentes para visitas domiciliares. Outro serviço que terá na USF é o de puericultura, consiste em um acompanhamento periódico visando a promoção e proteção da saúde das crianças e adolescentes, por meio dela acompanha-se integralmente o ser humano de 0 a 19 anos, sendo possível identificar precocemente qualquer distúrbio de crescimento, desenvolvimento físico e mental, nutricional, dentre outros.

O prefeito Waguinho enfatizou o trabalho que vem sendo feito em diversos pontos do município Rafael Barreto / PMBR



Homenageada era simpática e amável



Rosa Mendes Coelho nasceu em Belford Roxo, e tempos depois foi morar em Benfica, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, retornando depois a Andrade Araújo. Casada com João Borges, Dona Rosa, como era conhecida na localidade, se destacava pela simpatia e por ser uma pessoa amável que gostava de ajudar o próximo.

A deputada federal Daniela Carneiro e o prefeito Waguinho entregaram uma placa de homenagem aos familiares de Rosa Mendes Rafael Barreto / PMBR



Mãe zelosa, Rosa Mendes Coelho cuidou dos 12 filhos, os educando para que pudessem encarar o mundo com segurança. Sua família participou ativamente da fundação do grupo folclórico Saramandaia, que marcou época no bairro.

A USF Rosa Mendes Coelho está com todas as salas equipadas para atender o público Rafael Barreto / PMBR



Rosa Mendes Coelho morreu em 25 de agosto de 1994, deixando saudade em familiares e amigos.



Entrega de ruas



Também foi realizada a entrega das nove ruas e três travessas de Andrade de Araújo, que receberam a pavimentação asfáltica. As vias asfaltadas são: Marly dos Santos Garcez, Manoel Correia, Marcelino Lopes, Portela, Mangueira, Paulo de Frontin, Ipauçu, Mouraria e General Dutra, além das travessas Dona Maria e Margarida e uma Servidão da Vila.



Rosa Mendes Coelho morreu em 25 de agosto de 1994, deixando saudade em familiares e amigos.

Também foi realizada a entrega das nove ruas e três travessas de Andrade de Araújo, que receberam a pavimentação asfáltica. As vias asfaltadas são: Marly dos Santos Garcez, Manoel Correia, Marcelino Lopes, Portela, Mangueira, Paulo de Frontin, Ipauçu, Mouraria e General Dutra, além das travessas Dona Maria e Margarida e uma Servidão da Vila.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou o trabalho que vem sendo feito. "Estou muito feliz de poder realizar essa inauguração das ruas e dessa unidade de saúde para essa região", ressaltou. "Antes uma pessoa tinha que percorrer um longo caminho para fazer um exame, mas hoje em cada canto de Belford Roxo, tem uma unidade de saúde, um centro de imagem, uma policlínica, entre outros. Isso é trabalho", afirmou Waguinho.

O prefeito Waguinho, a deputada federal Daniela Carneiro e parentes da homenageada descerraram a placa de inauguração Rafael Barreto / PMBR



Espaço com estrutura



A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho anunciou que a USF terá "Saúde na Hora". "Esse espaço terá toda a estrutura e os cuidados necessários para contemplar essa região", contou. "Os médicos especialistas estarão atendendo de 17h às 22h, pois esse é o governo de trabalho, humanizado e que gosta de gente", finalizou Daniela.



A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho anunciou que a USF terá "Saúde na Hora". "Esse espaço terá toda a estrutura e os cuidados necessários para contemplar essa região", contou. "Os médicos especialistas estarão atendendo de 17h às 22h, pois esse é o governo de trabalho, humanizado e que gosta de gente", finalizou Daniela.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, contou estar feliz com o avanço no município. "A saúde do município nunca esteve tão boa quanto agora, pois esse é um governo justo que reconhece todo mundo", afirmou.