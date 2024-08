Pais e jogadores reunidos na assinatura do contrato - Isaac Timóteo / SEBR

Pais e jogadores reunidos na assinatura do contratoIsaac Timóteo / SEBR

Publicado 01/08/2024 16:52

Belford Roxo - No último final de semana, no Estádio Nélio Gomes, foi de muita emoção e sorrisos para dezenas de pais e jogadores assinaram o contrato para participarem do Campeonato Carioca A2, categoria Sub–15 e Sub–17, de 2024, defendendo as cores da Sociedade Esportiva Belford Roxo.

Jogador Chaveirinho com seu responsável na assinatura do contrato Isaac Timóteo / SEBR



“Este é um momento histórico na vida do clube que está mostrando que seu projeto esportivo está dando frutos, e também para os pais e jogadores que estão assinando o contrato. É o primeiro contrato deles e será a primeira competição oficial que disputarão. A responsabilidade como atleta dobrou, pois o futebol deles em campo será visto por uma parcela maior de pessoas. Parabéns para todos os responsáveis que vem apoiando seus filhos e para a diretoria do Belford Roxo, por estar mudando a vida desses jovens”, disse o coordenador técnico da base, Custódio Junior. “Este é um momento histórico na vida do clube que está mostrando que seu projeto esportivo está dando frutos, e também para os pais e jogadores que estão assinando o contrato. É o primeiro contrato deles e será a primeira competição oficial que disputarão. A responsabilidade como atleta dobrou, pois o futebol deles em campo será visto por uma parcela maior de pessoas. Parabéns para todos os responsáveis que vem apoiando seus filhos e para a diretoria do Belford Roxo, por estar mudando a vida desses jovens”, disse o coordenador técnico da base, Custódio Junior.

Jogador Kevin e seu responsável na assinatura do contrato Isaac Timóteo / SEBR



Um dos pais mais emocionados era ex-jogador belforroxense,Giovane Alves, 52 anos, que nos anos 90, jogou em vários clubes do Brasil e no Exterior. "Comecei neste campo, jogando futebol de várzea e hoje, o destino me fez vim assinar o contrato do meu filho Guilherme, aqui. É o meu legado seguindo em frente - falou Giovane. Um dos pais mais emocionados era ex-jogador belforroxense,Giovane Alves, 52 anos, que nos anos 90, jogou em vários clubes do Brasil e no Exterior. "Comecei neste campo, jogando futebol de várzea e hoje, o destino me fez vim assinar o contrato do meu filho Guilherme, aqui. É o meu legado seguindo em frente - falou Giovane.

Jogador Guilherme com seu pai o ex -jogador do Criciúma, Giovani Alves Isaac Timóteo / SEBR



A estreia das categorias de base dos sinistros será dia 4 de agosto contra o Macaé, sendo o jogo do sub-17, às 12h45 e o do sub-15, às 15h45. A estreia das categorias de base dos sinistros será dia 4 de agosto contra o Macaé, sendo o jogo do sub-17, às 12h45 e o do sub-15, às 15h45.

Jogador Daniel Santos e seus pais, na assinatura do contrato Isaac Timóteo / SEBR