Esta ação integra da Águas do Rio tem como objetivo gerir melhor o sistema de fornecimento de água para levá-la a locais com problemas históricos de desabastecimentoDivulgação / Águas do Rio / Arquivo

Publicado 31/07/2024 00:01 | Atualizado 31/07/2024 00:03

Baixada Fluminense - Alguns bairros de cinco cidades da Baixada Fluminense (Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo e São Joao de Meriti), terão o fornecimento de água tratada reduzido, nesta quinta-feira (01), para que a Águas do Rio continue com uma ação de melhoria no sistema de abastecimento local.



Técnicos da concessionária farão, das 8h às 12h, inspeção e testes em um equipamento de uma adutora de 1,75 metros de diâmetro que passa pelo bairro Monte Castelo, em Nova Iguaçu. Para a execução do serviço, será necessária a redução no fornecimento.

A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, em 72 horas, após a conclusão do serviço.



Regiões afetadas:

Belford Roxo: Glaucia, Santa Tereza, São José, Redentor, Parque dos Ferreiras, Pauline, Barro Vermelho, Santa Amélia, Bom Pastor, Das Graças, Centro;

Mesquita: todo o município;

Nova Iguaçu: Caonze



Duque de Caxias: Gramacho, São Bento, Parque Fluminense, Dr. Laureano, Parque Sarapuí, Parque Duque, Jardim 25 de Agosto, Centro, Bar dos Cavaleiros, Periquito, Olavo Bilac, Parque Lafaiete e Vila São José



São João de Meriti: Vilar do Teles, Jardim Sumaré, Jardim Metrópole e Jardim Paraíso



A concessionária orienta os seus clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento, e reforça que segue à disposição para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp através do 0800 195 0 195.



Programa de Melhoria do Abastecimento



Esta ação integra o Programa de Melhoria do Abastecimento da Águas do Rio, que tem como objetivo gerir melhor o sistema de fornecimento de água para levá-la a locais com problemas históricos de desabastecimento. Até novembro deste ano, a concessionária instalará 266 válvulas inteligentes em pontos estratégicos. O equipamento permitirá a separação das tubulações em trechos menores, além de monitorar e ajustar automaticamente o fluxo de água de acordo com a demanda específica de cada região.