A prova será realizada no dia 22 de setembro, no Campus Maracanã da Uerj, na Zona Norte do Rio - Divulgação / Uerj

Publicado 29/07/2024 21:19

Rio - Estão abertas até o dia 12 de agosto, as inscrições para o Processo Seletivo de Transferência Externa Facultativa (TEF) e Aproveitamento de Estudos (AE) de 2025 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). São ofertadas 819 vagas para TEF e 570 para AE em cursos de graduação e suas habilitações, distribuídas em diversos campus no Rio de Janeiro, Petrópolis, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo e Resende, além dos polos de Belford Roxo e Nova Friburgo. Os interessados devem acessar o site do Vestibular da Uerj . A prova será realizada no dia 22 de setembro, no Campus Maracanã, na Zona Norte do Rio.

A prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, será composta por 20 questões de língua portuguesa; 10 questões gerais, com peso 1, relacionadas à compreensão e interpretação de textos de divulgação científica, e 10 questões específicas, com peso 2, relacionadas à competência de leitura de textos acadêmicos, totalizando 30 pontos.