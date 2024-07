De acordo com as investigações, o crime aconteceu na última semana, quando a vítima, Luiz André Dias de Souza Silva, foi agredida com diversas pauladas pelo acusado - Divulgação / PCERJ

De acordo com as investigações, o crime aconteceu na última semana, quando a vítima, Luiz André Dias de Souza Silva, foi agredida com diversas pauladas pelo acusadoDivulgação / PCERJ

Publicado 29/07/2024 20:52

Belford Roxo - Um homem acusado de homicídio qualificado foi preso por policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo), nesta segunda-feira (29), no bairro Santa Amélia, em Belford Roxo. A ação ocorreu após reunião de dados de inteligência da delegacia.



De acordo com as investigações, o crime aconteceu na última semana, quando a vítima, Luiz André Dias de Souza Silva, foi agredida com diversas pauladas pelo acusado. A motivação seria um desentendimento entre os dois. Luiz chegou a ser socorrido, mas morreu no mesmo dia.



Contra o preso, foi cumprido um mandado de prisão temporária.