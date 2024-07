O carro recuperado pelos policiais militares do 39º BPM com os dois criminosos presos - Reprodução / 39º BPM

Publicado 28/07/2024 14:20

Belford Roxo – Dois criminosos foram presos com um carro roubado (Tracker Branca), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã deste domingo (28), na Rua Alberto Rocha, no bairro Vila Dagmar, em Belford Roxo.



A dupla presa aparece em vários vídeos que circulam nas redes sociais realizando manobras perigosas.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).