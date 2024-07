Desfile da Inocentes em 2024 na Sapucaí - Divulgação

Publicado 27/07/2024 10:28

Belford Roxo - Neste domingo (28), a partir das 16h, na quadra da Inocentes de Belford Roxo, na Avenida Boulevard, 1741, no bairro São Vicente, vai rolar a festa de aniversário da agremiação tricolor, em comemoração aos seus 31 anos de fundação. Para abrilhantar a festa, haverá shows do Grupo Projeto Samba Show, segmentos da Inocentes e também das convidadas especiais, Escola de Samba Império Serrano e Porto da Pedra. O evento terá entrada gratuita.



Durante o evento será apresentado o hino oficial para 2025, uma reedição do tema “Ewe, a cura vem da floresta” na voz do novo intérprete Daniel Silva.

Grupo Projeto Samba Show uma das atrações da festa da Inocentes Divulgação



"Convido a todos para participar deste momento importante de nossa comunidade, que é festejar mais um ano da escola de samba, uma divulgadora da cultura de Belford Roxo pelo mundo", falou o presidente Administrativo, Icaro Ribeiro.

Quadra da Inocentes em dia de festa Divulgação



Presenças confirmadas, de personalidades do Mundo do Samba, da rainha de bateria Darlin Ferratry, musas, passistas, baianas, destaques de luxo, ritmistas de mestre Washington Paz, baianas, casais de mestre-sala e porta-bandeira.



Presenças confirmadas, de personalidades do Mundo do Samba, da rainha de bateria Darlin Ferratry, musas, passistas, baianas, destaques de luxo, ritmistas de mestre Washington Paz, baianas, casais de mestre-sala e porta-bandeira.

A Inocentes de Belford Roxo será a terceira escola da Série Ouro, da Liga RJ, a desfilar na sexta-feira de Carnaval, no Sambódromo, com o enredo que é um alerta pela preservação da natureza, mostrando que a cura vem da floresta.

A festa da Inocentes de Belford Roxo terá entrada gratuita Divulgação