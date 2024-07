O segundo lote do Cartão Recomeçar irá contemplar mais de set mil pessoas - Rafael Barreto/PMBR

O segundo lote do Cartão Recomeçar irá contemplar mais de set mil pessoasRafael Barreto/PMBR

Publicado 26/07/2024 17:07

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, iniciou a entrega nesta sexta-feira (26) dos cartões Recomeçar referentes ao segundo lote com nomes iniciados com letra A, publicados pelo Governo do Estado no Diário Oficial. A entrega foi feita no prédio Estação da Cidadania, na Piam.



Os beneficiários devem comparecer à sede da Secretaria de Assistência Social no prédio Estação da Cidadania, situado na Avenida Retiro da Imprensa, n° 1423, Piam, munidos dos seguintes documentos (original e cópia): Identidade; CPF; comprovante de residência do ano de 2024 e laudo da Defesa Civil.

Amélia Alves, 84 anos, sofreu as consequências das enchentes e recebeu o cartão Rafael Barreto/PMBR



O comprovante de residência deve ser no mesmo endereço onde a pessoa morava quando ocorreu a enchente (situação de emergência). A Secretaria informa que as entregas estão sendo realizadas com dia e horários especificados, e não por ordem de chegada. Para quem não conseguir comparecer, uma nova data será marcada para repescagem. As listas com os nomes dos beneficiados sairão nos próximos dias no Diário Oficial.



Veja o calendário:



· 29/07 (Segunda) - Letras B, C, D



· 30/07 (Terça) - Letras E, F, G



· 31/07 (Quarta) - Letras H, I, J



· 01/08 (Quinta) - Letras L, K



· 02/08 (Sexta) - Letra M



· 05/08 (Segunda) - Letras N, O, P, Q, R



· 06/08 (Terça) - Letras S, T, U



· 07/08 (Quarta) - Letras V, W, X, Y, Z



Recomeço de vida



A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Clarice Santos, enfatizou sobre a entrega. “Sabemos o quão importantes são esses cartões para a nossa população, pois como o nome já diz, é um recomeço para a vida deles. Então fico muito feliz de ver essas entregas. Dessa vez tivemos mais de 7 mil pessoas beneficiadas no segundo lote”, afirmou Clarice. O comprovante de residência deve ser no mesmo endereço onde a pessoa morava quando ocorreu a enchente (situação de emergência). A Secretaria informa que as entregas estão sendo realizadas com dia e horários especificados, e não por ordem de chegada. Para quem não conseguir comparecer, uma nova data será marcada para repescagem. As listas com os nomes dos beneficiados sairão nos próximos dias no Diário Oficial.· 29/07 (Segunda) - Letras B, C, D· 30/07 (Terça) - Letras E, F, G· 31/07 (Quarta) - Letras H, I, J· 01/08 (Quinta) - Letras L, K· 02/08 (Sexta) - Letra M· 05/08 (Segunda) - Letras N, O, P, Q, R· 06/08 (Terça) - Letras S, T, U· 07/08 (Quarta) - Letras V, W, X, Y, ZA secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Clarice Santos, enfatizou sobre a entrega. “Sabemos o quão importantes são esses cartões para a nossa população, pois como o nome já diz, é um recomeço para a vida deles. Então fico muito feliz de ver essas entregas. Dessa vez tivemos mais de 7 mil pessoas beneficiadas no segundo lote”, afirmou Clarice.

O atendimento aos beneficiários do Cartão Recomeçar está sendo feito foi feito na Estação da Cidadania Rafael Barreto/PMBR



A moradora de Heliópolis, Adriana Lima, 43 anos, foi uma das primeiras a receber o benefício. “Estou muito feliz porque estava aguardando esse cartão para poder ajudar meu pai que vive comigo. Certamente vai ajudar bastante”, frisou. “Depois de toda aquela enchente, eu perdi tudo. Mas hoje eu posso sorrir novamente com esse benefício”, completou Amélia Alves, 84, moradora de São Bernardo. A moradora de Heliópolis, Adriana Lima, 43 anos, foi uma das primeiras a receber o benefício. “Estou muito feliz porque estava aguardando esse cartão para poder ajudar meu pai que vive comigo. Certamente vai ajudar bastante”, frisou. “Depois de toda aquela enchente, eu perdi tudo. Mas hoje eu posso sorrir novamente com esse benefício”, completou Amélia Alves, 84, moradora de São Bernardo.