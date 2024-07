Fuzil, granada e drogas apreendidas pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / PMERJ

Publicado 26/07/2024 13:28 | Atualizado 26/07/2024 13:39

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam um fuzil, uma granada, drogas e rádio transmissor, nesta sexta-feira (26), durante operação no Complexo do Castelar, que acontece desde o início da manhã, em Belford Roxo. Na ação, um homem foragido da Justiça, foi preso pelos agentes.



Durante a operação contra criminosos e traficantes locais, uma mulher foi baleada no rosto

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP.



