A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 26/07/2024 17:52 | Atualizado 26/07/2024 17:56

Belford Roxo - Mais três criminosos foram presos e um menor foi apreendido, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta sexta-feira (26), durante operação na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo.

Foram apreendidas com os presos: duas pistolas, rádios transmissores, munições, 588 pinos de cocaína e 291 trouxinhas de maconha.

Na parte da manhã durante a operação, uma mulher acabou baleada no rosto e um s uspeito com fuzil e granada foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo).A ocorrência foi registrada na 54ª DP.