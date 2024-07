O dono do carro recuperado com os policiais militares do 39º BPM - Reprodução / 39º BPM

O dono do carro recuperado com os policiais militares do 39º BPMReprodução / 39º BPM

Publicado 28/07/2024 13:52

Belford Roxo – Um carro roubado foi recuperado por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na madrugada deste domingo (28), no Morro do Castro, em Belford Roxo.



O dono do veículo fez um vídeo em agradecimento aos policiais militares.



A ocorrência policial foi registrada no 54ª DP (Belford Roxo).