Os policiais militares com as drogas apreendidas em Belford RoxoDivulgação / PMERJ

Publicado 27/07/2024 10:39 | Atualizado 27/07/2024 10:52

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam uma quantidade de drogas, no início da noite desta sexta-feira (26), no bairro Jardim Lisboa, em BelfordRoxo.

Material apreendido:



- 101 pedras de crack (R$2,00 cada)

- 75 pedras de crack (R$5,00 cada)

- 53 trouxinhas de skank

- Dinheiro em espécie



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).