As obras de drenagem, esgotamento sanitário e de pavimentação beneficiam diversas ruas na Vila Pauline, como por exemplo, a Waldemar GuidoriziRafael Barreto / PMBR

Publicado 30/07/2024 16:54

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, está realizando o trabalho de asfaltamento nas ruas do bairro Vila Pauline. As vias já receberam obras de drenagem e esgotamento sanitário, e foi iniciado o trabalho de pavimentação.



Nesta segunda-feira (29), a rua Waldemar Guidorizi foi a primeira a receber a pavimentação, recebendo cerca de 110 toneladas de asfalto. As ruas Boa Sorte e Fernando Figueira Vasconcelos serão as próximas a serem contempladas.

Morador nascido e criado na Vila Pauline, Ailton da Silva, 64 anos, ficou contente com a chegada da pavimentação ao seu bairro. "Antes esse era um local abandonado, mas hoje nós moradores estamos muito felizes por ver essas melhorias que nos foram prometidas, realmente acontecendo", frisou. "Agora é só agradecer a todo esse trabalho que a prefeitura está fazendo para nossa região, que por tanto tempo foi esquecida", finalizou Ailton.