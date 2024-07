Darlin Ferratry sendo apresentada ao pavilhão da Inocentes de Belford Roxo - Divulgação / William Davoli

Publicado 29/07/2024 23:44

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo comemorou, no último domingo (28), o seu aniversário de 31 anos, com uma festa na sua quadra de ensaios. Milhares de pessoas, sambaram e se divertiram no bairro Sao Vicente. Durante o evento, foi feita a apresentação do hino oficial para 2025 “Ewe, a cura vem da floresta”, dos compositores: Cláudio Russo, Carlinhos do Cavaco, Tem Tem Jr e Nino do Milênio, na voz do novo intérprete Daniel Silva, também foi apresentado o novo terceiro mestre-sala, Raison, e as novas musas.

Um dos destaques da noite foi quando a diretoria da escola de samba belforroxense, chamou ao palco a nova rainha de bateria, mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, que distribuiu simpatia, elegância, beleza e alegria, brindando a todos com sua taça de champanhe, anunciou sua coroação para a segunda quinzena de agosto e ao final cortou o bolo que foi oferecido a todos.



“Estamos muito gratos a todos que compareceram à nossa festa, que foi um show de organização, mostrando que a Inocentes faz um trabalho sério. Foi lindo ver o povo cantando nosso samba. Tenho certeza que faremos um carnaval campeão”, falaram os comandantes da Harmonia, Catia Sant’Ana e Evandro Harmonia.



A festança contou com o som do Grupo Projeto Samba Show, em seguida foi a vez da apresentação da Inocentes com todos seus segmentos e logo após as convidadas especiais as escolas de samba, Império Serrano e Porto da Pedra, que fizeram o público cantam seus sambas antológicos.

Daniel Silva cantando o samba de 2025 Divulgação / William Davoli



Entre as personalidades presentes estavam: o presidente da Liga RJ, Hugo Junior, a diretora de Carnaval da Liga RJ, Carla Brito, o presidente da Federação de Escolas de Samba Bruno Tete, a rainha de bateria do Império Serrano, Quitéria Chagas, o intérprete da Maricá e um dos autores samba Nino do Milênio, entre outros.



Para o próximo desfile, a Caçulinha da Baixada continuará contando com o seguinte elenco: carnavalesco Cristiano Bara; coreógrafa da comissão de frente, Juliana Frathane; mestre de bateria, Washington Paz; primeiro mestre-sala, Matheus Santos, primeira porta-bandeira Jaçanã Ribeiro, segundo mestre-sala, Paulo Erick; segunda porta-bandeira, Winnie Delmar; terceira porta-bandeira, Ludmila, diretor Geral de Carnaval, Saulo Tinoco; comandantes da Harmonia, Catia Sant'Ana e Evandro Harmonia; presidente da Ala de Compositores, Jorge, coordenador de destaques Marcos Lerroy; coordenadora das baianas,Tânia Alvarenga e presidente da Velha-Guarda, Athayde Plínio.

Darlin Ferratry na hora dos parabéns da Inocentes Divulgação / William Davoli



A Inocentes será a terceira agremiação a desfilar, na Sexta-feira de Carnaval, em 2025, no Sambódromo, pela Série Ouro da Liga RJ, com o enredo "Ewe, a cura vem da floresta", do carnavalesco Jorge Caribé, e será desenvolvido pelo carnavalesco Cristiano Bara.

O tema foi campeão no Grupo B, em 2008, e fala da cura através das ervas medicinais e a necessidade de preservar a natureza.