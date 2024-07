A ocorrência policial com os fuzis e a granada apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 30/07/2024 13:26

Belford Roxo - Dois criminosos foram presos com dois fuzis, granada e rádio transmissor, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta terça-feira (30), durante operação no Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo). Contra os dois presos, foram cumpridos mandados de prisão em aberto.