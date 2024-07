O prefeito Waguinho percorreu a Rua Waldemar Guidorizi, em Vila Pauline, que está sendo asfaltada - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 31/07/2024 17:16 | Atualizado 31/07/2024 17:16

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, esteve na terça-feira (30), visitando as obras de urbanização do bairro Vila Pauline e a região da Bacia, nas proximidades do bairro Roseiral.



Nem mesmo a chuva foi capaz de impedir a visitação do prefeito Waguinho que percorreu algumas ruas contempladas pelas obras de saneamento, drenagem, concretagem e pavimentação asfáltica na Vila Pauline e na Bacia, além de ouvir novas solicitações dos moradores. “Continuamos transformando para melhor a realidade dos munícipes, e muito em breve vamos inaugurar essas obras importantes”, comentou. “Estamos concluindo um dos projetos na Vila Pauline com a chegada do tão esperado asfalto e falta pouco para inaugurar as ruas. Uma nova creche também está sendo construída para atender as famílias da região”, anunciou o prefeito Waguinho.

Waguinho foi conferir de perto como estão sendo executadas as obras da Vila Pauline Rafael Barreto/PMBR



Na sequência, o chefe do executivo também percorreu a região da Bacia e interagiu com comerciantes locais. "A comunidade local agora pode comemorar o grande pacote de obras em andamento na Bacia. É dignidade, é qualidade de vida e desenvolvimento garantido para quem mais precisa", complementou Waguinho.